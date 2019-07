Casal de namorados roda por embriagar e estuprar irmã mais nova em Duque de Caxias

Um casal de namorados foi parar atrás das grades ontem acusado de abusar da irmã mais nova da suspeita. As investigações apontam que a mulher convidou a adolescente de 13 anos para sua casa, serviu bebidas alcoólicas à menor de idade até que perdesse discernimento. Em seguida, o homem manteve relações sexuais com a irmã da namorada sem o consentimento da adolescente. A vítima estava alcoolizada.

Agentes da 59ª DP (Duque de Caxias) prenderam os dois preventivamente com mandados por estupro de vulnerável e fornecimento de bebidas alcoólicas a menores de idade, expedidos pela 43ª Vara Criminal. O fato provoca diversos transtornos à adolescente, que tentou suicidar-se em razão da vergonha perante os próprios familiares, diz a polícia. A 59ª DP reforça que recebe denúncias através do WhatsApp (21)98557-9171. O anonimato é garantido.