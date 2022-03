Casal de idosos é amarrado por ladrões durante assalto em Quatis, no Sul Fluminense

Um casal de idosos teve a casa invadida por ladrões encapuzados na manhã de hoje (15) em Quatis, na Região Sul Fluminense. As vítimas relataram que dois homens entraram na casa localizada no bairro Mirandópolis e anunciaram o assalto.

Os idosos, de 73 e 70 anos, tiveram as mãos amarradas e foram questionados o tempo todo sobre onde estaria o cofre da família. Os idosos disseram que havia somente documentos no cofre. Ainda de acordo com o relato feito aos policiais, os criminosos fugiram levando R$ 500, dois celulares e dois notebooks.

A Polícia Militar foi acionada por vizinhos que notaram a movimentação estranha. Durante o depoimento na delegacia, a mulher passou mal e precisou ser levada para o hospital. A Polícia Civil investiga o caso.