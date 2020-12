Casal acusado de planejar assassinato de sargento da Marinha é preso

O casal Priscila de Souza Barbosa da Costa e Alex Casemiro de Alcântara foi preso por policiais civis da 34ª DP (Bangu) na tarde de ontem. Eles são acusados de planejar a morte sargento da Marinha Roberto Nascimento da Costa Júnior, assassinado em março.

Ex-mulher da vítima, Priscila possui um filho com Roberto e teria o objetivo de se beneficiar da Pensão revidenciária do militar e receber um seguro de vida. Ela e Alex, apontado como o executor do crime, eram amantes.

Uma operação da Policia Civil chegou a ser feita na Vila Aliança, na última segunda-feira, para efetuar a prisão do casal, mas não teve sucesso. Após a operação, o serviço de inteligência da polícia iniciou diligências e monitorou os passos do casal, até chegarem, na manhã de ontem na favela da 48, em Bangu, onde os dois estavam escondidos.