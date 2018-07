Casa do prefeito desabou! Carlos Moraes é preso por ligação com o tráfico

Foto: Reprodução/WhatsApp

“Ele se valia do aparato bélico do tráfico em um curral eleitoral”. A afirmação foi feita pelo Ministério Público do Rio (MPRJ) em relação ao prefeito de Japeri, Carlos Moraes (PP), preso na manhã de ontem, durante a Operação Sênones deflagrada pelo órgão e a Polícia Civil para combater o crime organizado na Baixada Fluminense. Um vereador (Cacau) também foi capturado pela operação desencadeada pela Polícia Civil e o Ministério Público. Miga, o presidente da Câmara está foragido.

