Casa de quatro andares desaba no Morro do Salgueiro matando uma pessoa e ferindo três

Uma edificação de quatro andares desabou no Morro do Salgueiro, na Zona Norte do Rio, na noite desta quarta-feira (17). Uma pessoa morreu e três ficaram feridas.

O desabamento aconteceu por volta das 20h na Rua Francisco Graça. Homens do Corpo de Bombeiros do quartel da Tijuca foram acionados e posteriormente receberam apoio da unidade de Vila Isabel e do 1º e 2º Grupamento de Socorro Florestal e Meio Ambiente.

Imagens do desabamento no Morro do Salgueiro divulgada em redes sociais — Foto: Reprodução/Redes sociais

Segundo os bombeiros, até às 21h49, três pessoas foram retiradas do local com vida – duas foram levadas para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, e a terceira para o Souza Aguiar, no Centro do Rio.

Às 22h15, o Corpo de Bombeiros confirmou a morte de um homem que estava preso sob os escombros. Ainda não há identificação da vítima.

Bombeiros usam cães farejadores e drones

Após a localização da quarta pessoa vítima do desabamento da edificação no Morro do Salgueiro, e que morreu no local, homens do Corpo de Bombeiros passaram a usar cães farejadores e drones para fazer uma varredura nos escombros e tentar localizar mais vítimas.

*Matéria em atualização