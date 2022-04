Casa de prefeito de Porto Real, no Sul Fluminense, é alvejada a tiros

A casa do prefeito de Porto Real, Alexandre Serfiotis, de 45 anos, foi alvejada a tiros na madrugada desta quinta-feira (14). O atentado contra o chefe do Executivo foi praticado por um homem que desceu de um carro, placa e marca não anotados, que estava estacionado a 60 metros de distância do imóvel de Serfiotis. localizado na Avenida A, no bairro Nova Colônia, em Porto Real, no Sul Fluminense.

O criminoso caminhou próximo a residência e atirou. Cinco disparos atingiram a fachada da casa, varanda, além de um carro estacionado em frente ao portão. Ninguém ficou ferido.

Policiais civis, que foram ao local, encontram 25 estojos de pistola, calibre. 40. Policiais civis analisam imagens do tiroteio, que foram gravadas por uma câmera de segurança.

Na 100ª DP (Porto Real), o tiroteio foi registrado como tentativa de homicídio. Crime que será investigado pelo delegado titular, Marcelo Nunes Ribeiro. “A ação criminosa colocou em risco a vida do prefeito, assim como a de seus familiares que estavam no interior da casa no momento dos fatos, porém ninguém ficou ferido”, disse o delegado.

Tentativa de homicídio

Em nota oficial, a prefeitura de Porto Real classificou como tentativa de homicídio o ataque a tiros que ocorreu na madrugada de quinta-feira, 14/04, contra a casa do prefeito Alexandre Serfiotis. “Devido às circunstâncias do acontecido e da gravidade da situação, medidas estão sendo tomadas para proteger a integridade física do prefeito Serfiotis”, diz a nota.