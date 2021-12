Casa de chefão do tráfico da Serrinha tem piscinas, churrasqueira e pitbuls

Uma casa que pertence ao chefe do tráfico da comunidade Serrinha, em Madureira, na Zona Norte do Rio, foi encontrada no alto do morro por policiais militares do 9º BPM (Rocha Miranda). O imóvel era usado pelos criminosos para a realização de reuniões e festas. A casa de Wallace Brito Trindade, conhecido como Lacoste, possui três andares e conta com duas áreas de lazer, com piscinas e churrasqueiras. Os militares acharam o local durante uma operação na comunidade, na manhã de hoje (7).

Na área de uma das churrasqueiras, há uma inscrição com a frase “Jesus é dono do lugar. Jesus habita nesse lugar.” No térreo da casa, próximo a garagem, os policiais encontraram um canil, com diversos cães presos, sendo a maioria deles da raça pitbull. No momento em que os militares encontraram a área de lazer usada pelos criminosos, houve troca de tiros. Nas redes sociais, moradores relataram um intenso confronto desde às 5h.

Na ação, que contou com três veículos blindados, os policiais retiraram barricadas de fogo, com pneus em chamas. Os agentes também apreenderam grande quantidade de drogas e outros objetos.

“Lacoste” e também identificado como “Flamengo”, “WC” ou “Salomão”, de 34 anos, é ligado a facção Terceiro Comando Puro (TCP), chefia o tráfico de drogas nas comunidas da Serrinha, Fazenda, Patolinha, São José e Dendezinho, que pertencem ao Complexo da Serrinha, em Madureira, na Zona Norte do Rio. De acordo com o Portal dos Procurados, a região ostenta a maior quantidade de armas e bocas de fumo da grande Madureira.

Imóvel pertence a Lacoste e era usado para festas e reuniões, segundo a polícia