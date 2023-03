Cartaz pede pistas sobre morte de PM em Itaboraí

O Disque-Denúncia divulgou nesta quinta-feira (23) um cartaz em que pede informações sobre os assassinos do sargento da PM Alex Sérgio da Silva, de 49 anos. Ele foi encontrado morto na tarde da última terça-feira (20) no bairro Aldeia da Prata, em Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio.

A morte do agente foi a segunda registrada no Rio em menos de 24 horas: outro PM foi executado em Paciência na noite da última terça-feira (21).

Além do sargento, foi morto também Hércules da Conceição da Silva, de 62 anos. Ele e o agente estavam num bar, que pertenceria à mulher de Alex, quando cinco homens encapuzados chegaram e abriram fogo.

Hércules, que havia ido ao local para tomar um café, foi o primeiro a ser atingido. Os criminosos atiraram em seguida no PM, que seria o alvo da execução, segundo as investigações da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSGI). Os corpos das vítimas foram localizados na Alameda Um, na esquina com a Rua Ennes Lopes Garcia.

Alex era lotado no 19° BPM (Copacabana). Ele estava na PM desde 2000 e deixou uma filha. Com a morte do sargento sobe para 14 o número de policiais militares mortos no Rio em 2023.

O Disque-Denúncia disponibilizou o seguinte canais para receber informações: Central de atendimento (21) 2253-1177 e 0300-253-1177; WhatsApp (21) 99973-1177; e o aplicativo.