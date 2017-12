Cartaz com foto de suspeito de matar camelô em Copacabana é divulgado

Foto: Reprodução

O Portal dos Procurados divulgou hoje um cartaz com a foto de Irisvaldo de Souza Santana, de 23 anos, suspeito de ter assassinado, no último sábado, com quatro tiros o ambulante Odair dos Santos, de 31 anos, nas proximidades da Rua Bolívar, em Copacabana, Zona Sul. Irisvaldo já é considerado foragido da Justiça.

Conhecido pelo apelido de ‘Iris’, o suspeito teria se envolvido em uma discussão com a vítima por causa do ponto de venda de cangas e biquínis na orla da Praia de Copacabana

