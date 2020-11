Carro mergulha na Baía de Guanabara e mata quatro pessoas

Quatro pessoas morreram na noite da última quarta-feira, no Cais do Porto, na Zona Portuária do Rio. O veículo, que levava funcionários da empresa Pennant Serviços Marítimos, especializada em operações portuárias e serviços, perdeu o controle e caiu na Baía de Guanabara.

Segundo relatos, o acidente aconteceu na área do armazém 10. Estava na troca de turno e o motorista tentava uma manobra, quando perdeu a direção do veículo.

Uma quinta pessoa que estava no carro sobreviveu ao pular antes que o carro mergulhasse na água. Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) do Centro. A Polícia Civil informou que o caso foi registrado na 4ª DP (Praça da República), mas será investigado pela Polícia Federal.

Pai de uma das vítimas do acidente, Sebastião Silva disse que soube do ocorrido na madrugada de ontem. Segundo ele, o filho, Luís Carlos Oliveira Silva, era uma pessoa amorosa e sempre foi responsável com o trabalho.

“Eu fiquei desesperado, não podia dar a notícia pra minha esposa, porque ela acabou de sair de uma cirurgia há pouco tempo. Eu esperei até o meu cunhado chegar para eu poder vir pra cá”, relatou.

Quem são as vítimas

As vítimas foram identificadas como Rogério Rocha do Sacramento, de 48 anos; Paulo Roberto da Silva Almeida, 34; Luís Carlos Oliveira Silva, 40; e Denilson Santana Cruz, 53. Ainda não é possível dizer se houve falha mecânica ou se o piso estava escorregadio.