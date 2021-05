Carro invade restaurante, mata um e fere três em Copacabana

Três pessoas ficaram feridas e uma morreu após o motorista de um carro perder o controle do veículo e invadir o restaurante Deck Buffet, na Avenida Atlântica, em Copacabana, na Zona Sul do Rio, no domingo (16). A vítima já chegou sem vida ao hospital Miguel Couto.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 19º BPM (Copacabana) foram acionados para a Avenida Atlântica, para checar uma ocorrência de acidente de trânsito. No local, os PMs apuraram que a motorista perdeu o controle da direção enquanto estacionava o carro e acabou subindo na calçada. Ele invadiu o restaurante e atropelou as quatro pessoas.

O Corpo de Bombeiros informou que os militares do Quartel de Copacabana foram acionados às 12h25 para socorrer os feridos no acidente. Uma das vítimas não precisou de nenhum atendimento e uma senhora identificada como Iracir D. Rosa, de 69 anos, sofreu ferimentos leves, foi atendida e liberada ainda no local.

Já os idosos Maria Antonia E. de Carvalho, de 73 anos, e Manoel Roque, de 79, precisaram ser encaminhados para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon. O último veio a falecer.

De acordo com a 12ª DP (Copacabana), as investigações estão em andamento para apurar as circunstâncias do fato. A motorista foi encaminhada para exame de alcoolemia. Diligências seguem e testemunhas estão sendo chamadas para prestar depoimento.