Carro explode em posto de combustíveis na Zona Norte do Rio

O momento em que um carro explodiu em um posto de combustíveis no bairro São Francisco Xavier, na Zona Norte do Rio, na manhã de hoje (26), foi registrado por imagens de câmera de segurança do estabelecimento, que fica na Rua Vinte e Quatro de Maio.

O veículo estava abastecendo o tanque com GNV qando explodiu atingindo o motorista, que tinha acabado de abrir a mala do carro. Mário Magalhães da Penha, de 67 anos, foi levado para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, e submetido a uma cirurgia. A unidade informou que o estado de saúde dele é grave.

Uma mulher foi socorrida para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro. Não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde da vítima.O carro ficou destruído, assim como a cobertura sobre as bombas de combustível.

Nenhum frentista ficou ferido. Eles disseram que a explosão foi no cilindro de gás do veículo, que estava em mau estado de conservação, enferrujado.

Fiscais da prefeitura, da empresa de gás Naturgy – que desligaram o fornecimento de gás do posto – e do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) estão no local.