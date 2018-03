Foto: Associação de Moradores e Amigos de Santa Teresa (Amast) / Facebook

Um carro foi incendiado com um corpo dentro em Santa Teresa, na região central do Rio, na madrugada de hoje. Agentes do 5º BPM (Praça da Harmonia) foram acionados para o local. De acordo com a PM, o corpo foi completamente carbonizado.

