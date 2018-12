Carro de empresário é fuzilado em arrastão na Zona Norte do Rio

O empresário David Esteves Barbosa, de 27 anos, escapou da morte por um milagre depois de ser atacado por criminosos durante um arrastão, na noite da última terça-feira, na Tijuca, Zona Norte. O carro dele foi atingido por pelo menos 30 disparos feitos por armas de grosso calibre. Mesmo ferido nas costas, a vítima conseguiu dirigir por quase dois quilômetros pedindo socorro.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra toda a ação dos bandidos. Nas imagens, ao menos oito criminosos descem de três veículos e abordam Esteves, que acaba encurralado no cruzamento da Rua Gonçalves Crespo com a Campo Sales.

Um familiar do empresário contou que visitou o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, para onde foi levado. Marcas na camisa de David indicam que ele foi atingido por pelo menos cinco disparos. Os bandidos entraram em confronto com a PM e um dos integrantes do bando foi morto. “Quando cheguei no Hospital Souza Aguiar ele estava lúcido, mas bastante agitado. No hospital vi a camisa toda ensanguentada e contei pelo menos cinco buracos de bala. Foi um milagre ele ter escapado”, disse a irmã, que é funcionária pública”, disse.

Bonde encapuzado e com fuzil

De acordo com informações, a vítima foi cercada por mais de dez criminosos em três carros na Rua Gonçalves Crespo. Alguns estavam encapuzados e armados com fuzis. A polícia contou que os criminosos cometiam roubos no local e tentaram levar o automóvel onde ele estava.

O homem guiou o veículo até a Avenida Presidente Vargas e só parou quando viu policiais militares em frente ao prédio da Prefeitura do Rio. Os agentes o levaram para o hospital pelos próprios PMs. Os familiares tentam a transferência dele para um hospital particular. A Delegacia de Homicídio assumiu as investigações.

Fonte: G1