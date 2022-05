Carro de ex-assessor do vereador Gabriel Monteiro é periciado pelo ICCE

Na manhã de segunda-feira (30), peritos do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE) examinaram o veículo do ex-assessor do vereador do Rio e youtuber Gabriel Monteiro. Vinícius Hayden Witeze, de 33 anos, morreu em um acidente de trânsito na noite do último sábado (28), quando o carro dele capotou na RJ-130, que liga a cidade de Teresópolis a Nova Friburgo, na Região Serrana.

A diligência foi solicitada pelo delegado Marcio Mendonça Dubugras, titular da 110ª DP (Teresópolis) e responsável pelo inquérito, visando analisar se houve adulteração na parte mecânica, elétrica ou do sistema de alimentação de combustível do combustível que pudesse contribuir com o capotamento.

Segundo informações da Polícia Civil, “tudo indica” que a vítima perdeu a direção ao entrar em uma curva na rodovia. Witeze fez uma série de denúncias contra o parlamentar, incluindo a prática de assédio moral e sexual. O corpo de Vinícius foi sepultado na tarde de ontem (30), no Cemitério Municipal de Mesquita, na Baixada Fluminense.

Pedido de segurança

Vinícius Hayden pretendia protocolar um pedido de segurança à Câmara dos Vereadores do Rio ontem (30). O pedido foi comunicado à presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, a vereadora Teresa Bergher, e veio dois dias após o depoimento de Vinícius ao Conselho de Ética da Câmara, em que confirmou as denúncias feitas e contou ainda que estava sendo ameaçado de morte.

Na quarta-feira (25), Hayden prestou depoimento contra o vereador no Conselho de Ética da Câmara do Rio. Ele chegou de colete à prova de balas e disse que estava andando com escolta e sofrendo ameaças, tinha perdido o direito de ir e vir e não conseguia mais nem visitar a filha.

“O procurador da Câmara, José Minc, me disse que seria necessário um ofício das testemunhas pedindo a segurança. Na sexta-feira (29), o Vinícius ligou para o meu gabinete, pedindo segurança. Foi orientado a fazer um ofício com este pedido. Ele ficou de entregar o documento na segunda-feira, mas, infelizmente, não teve tempo. É tudo muito triste, muito chocante e estranho. Vamos aguardar a perícia no carro”, disse Teresa Bergher. O pedido também se estenderia a Heitor Neto, que também prestou depoimento no Conselho de Ética.

Vinícius morreu no local do acidente

De acordo com a polícia, o carro de Hayden capotou na RJ-130 e ele morreu na hora. A mulher que estava com ele foi levada para o Hospital das Clínicas de Teresópolis. De acordo com o registro feito na 110ª DP (Teresópolis), no interior do veículo foram encontradas cópias do termo de declaração de dele em ocorrência envolvendo o vereador Gabriel Monteiro.

A mulher que acompanhava o ex-assessor afirma que Vinicius perdeu a direção na curva ao frear, o que causou o capotamento do veículo. Ela descartou em termo de declarações que o veículo estivesse em alta velocidade.

No depoimento, a mulher informou que o carro apresentava problemas relativo a gasolina de baixa qualidade e vinha devagar. Também mencionou desconhecimento de rodovia, escuridão e sinalização precária.