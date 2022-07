Carro bate em parada de ônibus, atinge cinco pessoas e arremessa mulher de plataforma

BRASÍLIA – Um carro atropelou cinco pessoas que estavam em uma parada de ônibus, na manhã de hoje (6), na plataforma superior da Rodoviária do Plano Piloto, em Brasília. Uma mulher foi arremessada do viaduto e caiu no Eixo Monumental. Ela teve dois membros amputados e não resistiu. A outra vítima grave ficou prensada entre o carro e a estrutura da parada.

Segundo o Corpo de Bombeiros, outros três feridos foram socorridos e levados ao Hospital de Base do DF (HBDF) — uma mulher está em estado grave. O filho dela, uma criança de colo, foi arremessado e socorrido por testemunhas, mas não teve ferimentos graves. As demais vítimas são dois homens.

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que um veículo invadiu a parada de ônibus. Pelas imagens, é possível ver que o carro estava na faixa de trânsito mais distante da parada de ônibus. De repente, o motorista perdeu o controle e atravessou as outras faixas, atingindo as vítimas. As imagens também mostram o momento em que a mulher foi arremessada do viaduto.

No carro, estavam o motorista e a esposa dele. Os militares afirmam que eles também foram encaminhados à unidade de saúde. Segundo a Polícia Militar, o homem passou por um teste do bafômetro, que não indicou alcoolemia.

Mulher morreu na hora

A vítima fatal do acidente de trânsito na Rodoviária do Plano Piloto era Gisele Boaventura Silva, de 54 anos. Ao ser atingida pelo carro desgovernado, que trafegava pelo Eixinho L, no sentido Asa Norte, ela caiu da plataforma superior e despencou da altura de 9 metros, na via N1 no Eixo Monumental, a 2 km do Congresso Nacional. Com o impacto, ela teve a perna amputada e morreu na hora.

Nas redes sociais, amigos e familiares lamentaram a morte de Gisele. “Vá em paz, amiga, cliente e irmã em Cristo”, comentou uma amiga. “Que triste, meu Deus. Descanse em paz”, comentou outra seguidora. Gisele era moradora de Taguatinga.