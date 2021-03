Carreta carregada com oxigênio tomba na Serra de Petrópolis

Uma carreta que transportava oxigênio tombou na manhã de ontem, na subida da Serra de Petrópolis, na Região Serrana do RJ. O motorista e o ajudante tiveram ferimentos leves. Eles foram encaminhados para o Hospital Estadual Adão Pereira Nunes (HEAPN) em Duque de Caxias.

De acordo com as informações da concessionária Concer, que administra a BR-040, o acidente foi registrado por volta das 9h35 e a carga de oxigênio acabou vazando sobre a pista, reduzindo a visibilidade do trecho na altura do km 96, no sentido Juiz de Fora, ficou totalmente interditado.