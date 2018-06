Cármen Lúcia assume de novo a Presidência da República

Foto: Reprodução

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), a ministra Cármen Lúcia, assume pela segunda vez o comando do Palácio do Planalto. O motivo são as viagens ao exterior do presidente Michel Temer (MDB) e dos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE). Temer viaja hoje, segunda-feira, para participar da Cúpula do Mercosul.

LEIA ESSA MATÉRIA COMPLETA NA EDIÇÃO DE TERÇA-FEIRA (19) OU NA VERSÃO ONLINE EXCLUSIVA PARA ASSINANTES.