CARLOS DAFÉ faz live solidária em São João de Meriti

Jota Carvalho

[email protected]

Um dos pioneiros do movimento da Soul Music brasileiro, também chamado de Black Rio, e criador do gênero Samba Soul, o cantor e compositor Carlos Dafé, de 72 anos, tem usado a sua arte para ajudar de forma mais efetiva quem mais está sofrendo na pandemia.

No dia do seu aniversário, 25 de outubro, Dafé realiza mais uma live solidária, às 14h, em São João de Meriti, município do qual ganhou o título de cidadão honorário. Acompanhado da banda Malandro Dengoso, ele fará uma viagem pelo seu repertório e por outros clássicos da soul music brasileira. A noite também será recheada de histórias da sua convivência com grandes ícones, como Tim Maia, Roberto e Erasmo Carlos. A live será transmitida pelo canal “Carlos Dafé Oficial”: www.youtube.com/c/CarlosDaféOficial/

Em paralelo, segue em curso uma campanha de financiamento coletivo para manter o projeto pelos próximos meses, levando um fim de ano um pouco melhor a quem mais necessita. Para contribuir, acesse https://www.vakinha.com.br/vaquinha/forca-na-caminhada-carlos-dafe

“A pandemia afetou toda a cadeia produtiva da música e tem sido devastadora para diversos artistas, que ficaram privados de conseguir seu sustento com a quarentena. Sem shows, arrecadações de direitos autorais e bilheterias, a imensa maioria não está conseguindo virar esse jogo com outros meios, como as lives, por exemplo. Já as pessoas em situação de rua vivem um desalento ainda maior do que o enfrentado antes disso tudo. Estão encarcerados na solidão das ruas, passando fome e expostos a todo tipo de perigo. O nosso propósito é fazer a diferença nesse momento crítico e ainda de incertezas”, explica o artista.