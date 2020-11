‘Carlinhos do Óleo’, um exemplo de superação e fé

Jota Carvalho

Com tantas histórias de trabalhadores informais espalhadas pelo Rio de Janeiro, esta chama atenção de quem a conhece. Um homem simples, Carlos Henriques Dias, ou ‘Carlinhos do Óleo’, como é conhecido na Zona Verde de Nova Iguaçu, é o personagem da história marcante desta quarta-feira, 18, aqui no HORA H.

Nascido no Complexo do Alemão, que fica na Penha, zona norte da Capital, ele chegou em Nova Iguaçu, com 14 anos, logo após a separação de seus pais. Ao lado da mãe, morando de aluguel, viveu seus primeiros momentos difíceis. “Só tínhamos uma fonte de renda e passávamos apertos de todos os lados. Não tive outra escolha a não ser sair às ruas para trabalhar”, conta.

Diversas opções para ganhar dinheiro surgiram, inclusive as erradas, de ganho fácil, mas perigosas. “Não me rendi e segui firme no caminho do bem”, faz questão de dizer com olhar firme no pôr do sol.

“Meu primeiro trabalho foi o de vender lanches na praia, o que permitiu que o dom da comunicação fosse descoberto em mim”, prossegue.

Carlinhos lembra ainda que dona Carmem, sua patroa já falecida, além de preparar os lanches deliciosos para revenda possuía outra opção de renda, a reciclagem. “Entrei na reciclagem e me apaixonei”, confessa. Assim, ele começou sua trajetória catando papelão, latas, garrafas, alumínios, cobres e outros materiais.

A chegada do óleo de cozinha e as mudanças

O óleo de cozinha entrou na vida dele bem mais tarde. Carlinhos não sabia, inicialmente, trabalhar com essa matéria prima. Teimoso no bom sentido, procurou se aprofundar no assunto. “Comecei a trabalhar para grandes empresas recicladoras, nas quais fui operador e depois gerente por méritos.

O apelido ‘Carlinhos do Óleo’ surgiu em 2009 colocado por moradores locais quando, de porta em porta, oferecia trocar produtos de limpeza por óleo de cozinha usado. “Minha atividade começou a ganhar visibilidade, novos clientes chegaram e eu arranquei de vez na função”, destaca com o semblante alegre.

O empreendedor relata que, no ano seguinte, 2010, junto com a mãe, dona Irene, começou a fazer o que ela mais gosta: a prática da solidariedade.

Dali em diante, Carlinhos não parou mais. Investe 15% de sua renda mensal à caridade, promessa feita a Deus após o nascimento de seu filho. “O Miguel veio ao mundo com uma doença grave no pulmão, que quase lhe tirou a vida”.

Todo dia 19 de dezembro ele para tudo e se entrega ao seu famoso Natal Solidário, em Santa Rita, bairro de Nova Iguaçu. “Recebo jogadores de futebol, pessoas de várias profissões e tendências. Todos, como eu e minha família, praticamos SOLIDARIEDADE, que é o meu combustível de vida. Deus seja louvado”, finaliza Carlinhos do Óleo, emocionado.