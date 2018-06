Foto: Fernando Frazão / Agência Brasil

A multidão que lotou praças, ruas e bares por todo o Rio de Janeiro na vitória do Brasil contra a Sérvia vibrou muito com os dois gols que colocaram a seleção nas oitavas de final da Copa do Mundo 2018. O Alzirão, na Tijuca, foi destaque na vibração do torcedor.