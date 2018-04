Carga roubada de medicamentos é recuperada no Jacarezinho

Foto: Divulgação

Policiais da UPP Jacarezinho, munidos de informações repassadas pelo Disque Denúncia sobre a localização de uma carga de medicamentos roubada, estiveram na tarde de ontem (04) no interior de um condomínio da Rua Conselheiro Mairinck, no bairro Jacaré, e conseguiram encontrar farta quantidade de medicamentos, acondicionados em caixas.

Segundo a polícia, o material estava escondido em um PC de medição de luz do condomínio e foi encaminhado à CG-Norte para o registro de ocorrência.

