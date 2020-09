Carga roubada de cigarros é recuperada na Zona Oeste do Rio

Policiais militares recuperaram parte de uma carga roubada de cigarros no último sábado. Os agentes do 40º Batalhão foram informados por meio do monitoramento do portal de alerta de roubos e furtos de veículos que um automóvel suspeito estava em circulação pelas ruas de Campo Grande, na Zona Oeste.

De acordo com a PM, os policiais fizeram um cerco para encontrar o veículo roubado. Com a aproximação dos policiais os criminosos fugiram em outro carro.

No interior do automóvel, foi encontrada parte de uma carga de cigarros também roubada. A ocorrência foi registrada na 35ªDP (Campo Grande).