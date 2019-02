Capturado um dos líderes da milícia que atua em Nilópolis

Um dos líderes da milícia que atua em Nilópolis foi preso na última quarta-feira por agentes da Divisão de Capturas (DC) Polinter. Igor Henrique de Souza Nascimento, conhecido como Porquinho, foi capturado na Travessa São Gonçalo, no mesmo município.

De acordo com a polícia, mais duas pessoas que estavam com Igor no momento da prisão também foram levadas para DC, mas foram liberadas.

Cheio de anotações criminais

O criminoso tem 11 anotações penais e responde a diversos crimes, como homicídio qualificado, ocultação de cadáver, associação para constituição de milícia armada, associação para o tráfico, quadrilha ou bando e falso testemunho. Ele também teria ligações com o tráfico de drogas.