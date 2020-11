Capturado suspeito de abusar de crianças e adolescentes em Paraíba do Sul

Agentes da 107ª DP (Paraíba do Sul) prenderam um homem, na última quinta-feira, suspeito de abusar sexualmente de duas crianças e três adolescentes da mesma família. A denúncia foi feita por uma parente das vítimas.

Após tomar conhecimento do fato, as meninas, acompanhadas de suas mães, foram ouvidas na delegacia e confirmaram os abusos. Disseram, ainda, que os atos eram cometidos uma na presença da outra e que, em algumas situações, o autor dava dinheiro e ameaçava as vítimas e seus familiares.

De acordo com os depoimentos, o acusado praticou atos libidinosos e conjunção carnal com as meninas, com quem mantinham com ele um convívio familiar, ao longo dos últimos dois anos.

Em posse de todas as informações, a 107ª DP solicitou a prisão temporária do autor, que foi acatada pela Justiça. O acusado foi localizado em outro município, pois fugiu após ter desconfiado que havia sido denunciado. Ele foi levado à Delegacia e confessou os crimes.

Estuprador preso em Araruama

Policiais civis da 118ª DP (Araruama) prenderam, na manhã de ontem, um homem acusado de estuprar crianças com idades de 5 e 10 anos. Contra ele foi cumprido mandado de prisão pela prática de estupro de vulnerável.

Segundo os agentes, as investigações apontam que o criminoso levava as vítimas para sua casa para brincar com sua filha, que também era estuprada por ele. No local, ele praticava todo o tipo de violência sexual contra as crianças.

Ainda de acordo com os policiais, o homem já havia sido preso, em 2009, por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.