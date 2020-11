Caps AD de Belford Roxo promove palestra para conscientizar sobre o Novembro Azul

Jota Carvalho

O Centro de Atenção Psicossocial em Álcool e Drogas (Caps AD) de Belford Roxo, no Centro, promoveu nesta quinta-feira (19/11) ações em referência à “Campanha Novembro Azul – Mais Saúde, Menos Preconceito”. Foram realizadas palestras educativas e de conscientização sobre a prevenção e o tratamento do câncer de próstata. Tudo com uma boa música, café da manhã, e a parceria com o Instituto Brasileiro de Beleza, que levou corte de cabelo gratuito para os usuários da unidade. Participaram do evento toda a equipe médica e de apoio do Caps, pacientes e familiares e músicos.

“Temos mais de 2.400 pacientes cadastrados no Caps AD. É um evento de suma importância para o município. Não somente para o usuário do Caps AD, como para toda a equipe multidisciplinar. Esta data faz menção ao Dia Nacional de Prevenção ao Câncer de Próstata. Então pensando em saúde mental, em um todo, a saúde mental, ela é a promoção da saúde. É um conjunto de ações que abrange todos os serviços públicos. Graças a Deus o município de Belford Roxo, nós juntamente com toda a minha equipe, temos tido cuidado em promover saúde, em parceria com todas as secretarias, como, Educação, Cultura e Esporte e Lazer. Fazemos mais um evento voltado para a saúde da população. E desde já agradeço a confiança do secretário de saúde, Christian Vieira, o deputado estadual Márcio Canella, e a primeira dama e deputada federal, Daniela do Waguinho”, destacou o coordenador municipal do Caps, Paulo Patrocínio.

Usuário do Caps desde 2009, o aposentado Benedito Luiz de Carvalho, de 58 anos, ressaltou a importância da unidade na sua luta diária e constante contra a dependência do álcool. “O que seria de mim hoje sem a atuação do Caps na minha vida. Talvez não tivesse mais aqui. Vivo uma luta contra o álcool. Aqui consigo todo o apoio e o suporte necessário nesse embate. A equipe médica é excelente. Precisamos também olhar com atenção para a prevenção ao câncer de próstata”, afirmou Benedito Luiz.

A diretora da unidade, Dejane Nascimento, destacou que a campanha do Novembro Azul também envolve a importância de uma vida mais saudável. “O Novembro Azul nos chama atenção não somente na saúde do homem, mas nosso foco aqui também é relacionado à qualidade de vida das pessoas. Envolve também a saúde mental. Por isso a saúde mental de Belford Roxo com esse evento, como em outros, propõe incentivar não somente aos homens, como a todos, em cuidar da saúde mental. Cuidar do corpo físico e da saúde. E também levar mais saúde, e menos preconceito. Que os homens façam os exames. Estamos aqui de portas abertas para atender a todos, não só os dependentes químicos”, destacou a diretora. O Caps AD fica na Rua Adil Miranda, 98, Centro.