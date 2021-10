Caps AD de Belford Roxo promove “Dia de Beleza” para comemorar o Outubro Rosa

O Centro de Atenção Psicossocial álcool e outras drogas – Caps AD, localizado na Rua Adil Miranda ,98, Centro de Belford Roxo, realizou o “Dia da Beleza” em comemoração ao Outubro Rosa, mês que aborda a campanha de conscientização e alerta ao Câncer de mama.

O objetivo principal é alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e câncer de colo do útero. “Aqui conscientizamos a todos sobre a importância do autoexame e o cuidado com a saúde física e mental, com orientações diárias dando ênfase ao cuidado e ao bem-estar de todos com atendimento humanizado”, destacou a diretora técnica do Caps AD, Dejane Nascimento.

O evento contou com apoio dos técnicos do Caps AD, que disponibilizou atividades terapêuticas, dinâmicas de grupo, manicure, pedicure, limpeza de pele, corte de cabelo, aferição de pressão arterial e verificação de glicose.