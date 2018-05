Foto: Divulgação

O capitão Stefan Contreiras, 36 anos, que era chefe do Serviço Reservado do 18º BPM (Jacarepaguá), foi morto com pelo menos doze tiros na altura do cruzamento com a Estrada do Capenha e a Rua Edgard Werneck, em Jacarepaguá, na Zona Oeste. O crime aconteceu na manhã de hoje.

