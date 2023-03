Cão morre após ser baleado em briga com cachorro farejador da PM na Zona Oeste do Rio de Janeiro

Um cão da raça American Bully morreu após ser baleado durante uma briga com um cão farejador do Batalhão de Ações com Cães (BAC) na última quarta-feira (22) na Comunidade Bateau Mouche, na Praça Seca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Segundo a Polícia Militar, agentes estavam atuando na região quando o cão farejador da equipe entrou em um quintal por um portão entreaberto. A PM contou que outros dois cachorros, da raça American Bully, atacaram o animal do BAC.

Ainda de acordo com a corporação, um PM tentou intervir e também começou a ser atacado. Foi necessário efetuar um disparo de arma de fogo para conter a situação. Um dos animais foi atingido. Ele chegou a ser socorrido para o hospital veterinário mais próximo, mas não resistiu ao ferimento.

O cão do BAC também foi socorrido, assim como o policial militar ferido, que recebeu atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Marechal Hermes. O agente já recebeu alta.

A PM ressaltou que está prestando apoio ao tutor do animal morto e que o comando do BAC está apurando as circunstâncias do ocorrido. O caso foi registrado na 28ª DP (Campinho).