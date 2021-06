Cantor gospel é baleado na cabeça em Caxias

O cantor gospel Elyon Sosthenes foi baleado na cabeça em uma suposta tentativa de assalto na

madrugada desta segunda-feira (8), em Imbariê, Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Na

ocasião, estava trabalhando como motorista de Uber.

Equipe da PM foi informada que havia um veículo Renault Sandero de portas abertas na Avenida Coronel Sisson e um homem baleado. O cantor foi levado para o Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, em Saracuruna. Elyon Sosthenes é casado e tem uma filha.

‘Precisamos de um milagre para nosso irmão sair dessa e cremos que ele sairá com vida. Ele já foi operado e seu estado inspira cuidado”, disse um amigo em uma postagem no Facebook. Um projétil esta alojado no crânio. A 62ª DP segue com a investigação