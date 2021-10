Cantor de brega-funk assassinado tem caixão desenterrado e incendiado

PERNAMBUCO – Um cantor de brega-funk que foi executado a tiros no último domingo em Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife, teve o túmulo violado no dia seguinte. O caixão com o corpo de João Vitor da Silva Amorim, de 23 anos, conhecido como MC Pitbull da Firma, foi desenterrado e incendiado no Cemitério São José, no centro do município. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

O artista de brega-funk tem pouco mais de 5 mil seguidores no Instagram e aparece nas redes sociais com títulos de música com conteúdo sexual explícito. Nas redes sociais, MC Pitbull da Firma costumava postar textos e fotos com informações relacionadas a casos de violência.

Suspeito preso

Um homem de 24 anos foi preso por suspeita de ter desenterrado e incendiado o caixão do cantor. A PM informou que ele usava uma tornozeleira eletrônica no momento da captura, no bairro de Sapucaia, também no Cabo de Santo Agostinho.

Autuado por posse e uso de entorpecentes, o marginal foi levado para a Delegacia do Cabo e a corporação instaurou um inquérito para apurar o caso. Segundo o Código Penal, a pena prevista para esse tipo de crime é de um a três anos de reclusão e pagamento de multa.