Cano abate a Fera da Baixada e conquista Taça Santos Dumont

Foto: Úrsula Nery/Agência Ferj

O Americano conquistou a Taça Santos Dumont, o primeiro turno da Segundona do Rio, ao vencer o Tigres do Brasil, de virada, por 2 a 1, na tarde de domingo (8), no Estádio Ângelo de Carvalho, em Campos dos Goytacazes. Daniel Marins abriu o placar para o Tigres, aos 31 minutos do primeiro tempo, de cabeça. Empurrado por sua torcida, o Cano virou na segunda etapa com sua dupla de ataque, Claudio Maradona e Maikon Aquino. Maradona balançou a rede, aos 21 minutos, e Maikon, aos 30.

