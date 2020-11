Candidatos de 57 cidades vão disputar segundo turno; no RJ são oito

Votação acontecerá no dia 29 de novembro das 7h às 17h

Eleitores de 18 capitais brasileiras vão definir prefeitos e vice-prefeitos apenas no segundo turno das Eleições Municipais 2020, que ocorrerá no dia 29 de novembro. Além dessas capitais, outras 39 cidades levaram a disputa da Prefeitura para o segundo turno, totalizando 57 cidades.

A região Nordeste é que tem a maior quantidade de capitais (sete) que ainda não definiram o chefe do Executivo: Maceió, Fortaleza, São Luís, João Pessoa, Recife, Teresina e Aracaju. Na sequência, vem a Região Norte, com cinco capitais no segundo turno: Rio Branco, Manaus, Belém, Porto Velho e Boa Vista.

Os eleitores de Vitória (ES), Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP) também terão de comparecer às urnas no próximo dia 29.

Cuiabá (MT) e Goiânia (GO) são as duas únicas capitais no Centro-Oeste brasileiro a disputar o segundo turno das eleições. No Sul, apenas Porto Alegre (RS) terá disputa no último domingo do mês.

Nova disputa no RJ

Na capital fluminense, Eduardo Paes (DEM) e Marcelo Crivella (Republicanos) disputarão 2º turno. Os eleitores da cidade do Rio de Janeiro (RJ) voltarão às urnas no próximo dia 29 de novembro para eleger seu novo prefeito em segundo turno. Paes obteve 974.804 votos (37,01% dos votos válidos), contra 576.825 (21,90%) votos recebidos por Crivella.

Em Campos dos Goytacazes,no Sul do RJ, Wladimir Garotinho, do PSD (sub judice), e Caio Vianna, do PDT, devem disputar o 2º turno. Em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, a disputa é entre Dimas Gadelha, do PT, e Capitão Nelson, do Avante. Na Baixada Fluminense, Dr. João, do DEM, e Leo Vieira, do PSC, vão disputar a Prefeitura de São João de Meriti.