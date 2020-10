Candidato a prefeito no Rio é multado em R$ 5 mil por propaganda paga na internet

Na sessão plenária da última quinta-feira, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) confirmou a multa ao candidato a prefeito Eduardo Bandeira de Mello (REDE) por propaganda eleitoral paga na internet, realizada na pré-campanha.

No entendimento da Corte fluminense, a legislação eleitoral não permite qualquer manifestação eleitoral paga na pré-campanha, mesmo quando não há pedido explícito de votos. Ao dar provimento parcial ao recurso, a Corte reduziu o valor da multa para R$ 5 mil. Anteriormente, o Juízo da 230ª Zona Eleitoral havia aplicado multa de R$ 10 mil.

Bandeira de Mello ainda pode recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em Brasília.

No julgamento, o Colegiado do TRE-RJ entendeu ter sido comprovado o propósito eleitoreiro do candidato na postagem patrocinada no perfil dele no Facebook. A íntegra do julgamento está disponível no canal oficial do TRE-RJ no Youtube.