Campanha vai alertar sobre riscos para furto de combustíveis no estado do Rio

Nova campanha do Disque Denúncia, assinada pela agência 11:21, que alertar a população fluminense sobre os altíssimos riscos envolvidos no furto de combustíveis nos dutos das refinarias. Com um mote dramático e provocador: “Risco de Vida ou Risco de Morte?,” o Dique Denúncia, em parceria com a agência publicitária, quer atingir um público amplo, além de mostrar que quem compra tais produtos também comete crime e reforça a cadeia de riscos à vida. As informações são site Janela Publicitária.

A campanha será voltada para o Estado do Rio de Janeiro, que tem na Reduc a sua principal fornecedora de combustíveis. No offline, a campanha será encabeçada pela agência OOH, com foco na Baixada Fluminense. O trabalho contará ainda com o apoio da rádio Tupi.