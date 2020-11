Campanha para o segundo turno já começou

Nas eleições municipais deste ano, 57 cidades com mais de 200 mil habitantes terão disputa para prefeito no segundo turno, marcado para 29 de novembro. Nessas localidades, que incluem 18 capitais, a campanha recomeçou ontem. Conforme o calendário eleitoral, os candidatos que disputam o segundo turno já podem realizar comícios, distribuir material gráfico e utilizar alto-falantes para fazer campanha a partir das 17h de hoje, 24 horas após o fechamento das urnas do primeiro turno (sempre no horário local).

Nenhum dos candidatos que disputam o segundo turno pode ser detido ou preso a partir desta segunda-feira até a votação, salvo no caso de flagrante delito, conforme previsto pelo Código Eleitoral.

As eleições deste ano têm o menor intervalo entre turnos da história: 13 dias. Normalmente, o período é de três a quatro semanas. O calendário apertado foi aprovado pelo Congresso em função do adiamento provocado pela pandemia de covid-19.