Campanha de Vacinação contra a gripe é prorrogada em Queimados

Foto: Luiz Ambrosio

Apenas 46,86% do público-alvo que deve se vacinar contra a gripe se imunizou em Queimados, na Baixa Fluminense. Para alcançar a meta de 32 mil pessoas protegidas contra o vírus, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e em concordância com a determinação do Ministério da Saúde, prorrogou a Campanha contra o Vírus da Influenza até o dia 22 de junho. Serão 19 polos de atendimento funcionando de segunda a sexta, das 8h às 17h.

LEIA ESSA MATÉRIA COMPLETA NA EDIÇÃO DE TERÇA-FEIRA (19) OU NA VERSÃO ONLINE EXCLUSIVA PARA ASSINANTES.