Campanha de Vacinação contra Covid continua no feriado e final de semana em Belford Roxo

Jota Carvalho

[email protected]

A Campanha de Vacinação contra o coronavírus continua em Belford Roxo. Ontem (01-04) foi a vez dos homens se imunizarem. A faixa etária da vez é de idosos com 71 anos em diante, até o dia 5. Lembrando que são oito postos de vacinação mais o polo Drive Thru aplicando a primeira dose e sete aplicando a segunda. A vacinação é realizada das 8h às 17h e é necessário levar a caderneta de vacinação (se tiver), CPF ou cartão do SUS e comprovante de residência. Nesta sexta-feira (02-04) será a vez das mulheres.

Aos 71 anos, Enéas Dias Garcez, garantiu sua dose no sistema Drive Thru, na Uniabeu. “Estou me sentindo bem. Com essa primeira dose já me sinto protegido, pois esse vírus aterrorizou a todos. A ideia do Drive ajuda e aos idosos com dificuldade de se locomover e evita que fiquem em pé. A vacina é a única defesa contra o coronavírus. Ontem mesmo trouxe minha sogra de 89 anos para se vacinar”, explicou.

Dirigindo sua kombi amarela, Édson Amaral, 71, elogiou bastante a equipe do Drive Thru. “Tomar essa vacina representa tudo para mim. Foi tudo muito rápido e a acolhida da equipe foi maravilhosa. Esse sistema é ótimo, pois só de estar dentro do conforto de seu carro para receber a dose transmite mais segurança”, garantiu.

Cronograma de Vacinação

Drive thru (somente primeira dose)

– Uniabeu – Rua Itaiara, 301, Centro

1ª dose e 2ª dose

– Policlínica de Heliópolis;

– Policlínica Itaipu;

– Policlínica Parque Amorim;

– Policlínica Parque São José;

– Policlínica Wona.

1ª dose

– Ciep Municipalizado Casemiro Meirelles (Centro, próximo à Via Dutra)

– Ciep Municipalizado Ministro Gustavo Capanema (Nova Aurora)

– Ciep Municipalizado Constantino Reis (São Bernardo)

2ª dose

– Policlínica Neuza Brizola;

– Policlínica Nova Aurora.

Calendário para idosos acima de 71 anos

02/04 – Mulher

03/04 – Homem

04/04 – Mulher

05/04 – Homem

…………………………………..

Foto: Rafael Barreto/PMBR

Legenda: Édson Amaral elogiou o trabalho do pessoal que aplicou a vacina

………………………………….