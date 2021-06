Campanha de doação de sangue tem ação no Hospital Lourenço Jorge nesta quarta-feira

Aproveitando a campanha do Junho Vermelho, do Hemorio, – que este ano tem a cantora Pocah como embaixadora – de conscientização sobre o ato de doar sangue, o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, promove nesta quarta-feira (16) uma ação especial para a doação de sangue.

As coleta vão acontecer das 10h às 15h, no auditório da unidade. A ação celebra o Dia Mundial do Doador de Sangue, celebrado em 14 de junho. Em tempos de pandemia, é importante lembrar que cada doação pode ajudar a salvar até quatro vidas.

O Bossa Nova Mall, no Aeroporto Santos Dumont, no Centro do Rio, também aderiu à campanha Junho Vermelho. Pela primeira vez, em parceria com o Hemorio, o shopping participa da campanha de doação. A ação está programada para o dia 28, das 10h às 15h, no subsolo do prédio.

A coordenadora de marketing do Bossa Nova Mall, Priscila Brito, convoca clientes, lojistas e colaboradores a doar sangue.

“O momento é de espalhar solidariedade e entender a importância de ajudar quem mais precisa, neste momento desafiador”, disse Priscila, afirmando que o shopping vai seguir todos os protocolos sanitários de segurança.

O Barrashopping, na Barra da Tijuca, também embarcou na campanha de doação de sangue. A ação vai acontecer no dia 23, no Centro de Convenções do Centro Médico Barrashopping, das 10h às 16h, limitada a 120 senhas.

O que é necessário para doação de sangue:

estar bem de saúde

não precisa estar em jejum (basta não comer alimentos gordurosos quatro horas antes da doação nem ingerir bebida alcoólica 12 horas antes)

ter entre 16 e 69 anos

menores

pesar mais de 50 quilos

jovens com 16 e 17 anos precisam de autorização de pais ou responsáveis legais – que pode ser pega no site do Hemorio – e levar identidade e documento oficial do responsável que assinou a autorização

É importante ressaltar que quem teve a forma branda da Covid-19 deve aguardar 30 dias após a recuperação da doença para fazer a doação. Quem teve a forma grave da doença tem de esperar um ano para doar sangue.

O prazo de 30 dias também vale para quem esteve em contato com casos suspeitos ou confirmados de Covid-19.

Pessoas que tomaram a CoronaVac devem esperar dois dias para poder doar sangue. Já as vacinadas com AstraZeneca e Pfizer, o intervalo deve ser de sete dias.

Onde doar sangue:

Hospital Municipal Lourenço Jorge – auditório

Dia: 16 de junho

Horário: das 10h às 15h

Endereço: Avenida Ayrton Senna 2.000 – Barra da Tijuca

Centro Médico Barrashopping – centro de convenções

Dia: 23 de junho

Horário: das 10h às 16h (limitado a 120 senhas)

Endereço: Avenida das Américas 4.666 – Barra da Tijuca

Bossa Nova Mall – subsolo

Dia: 28 de junho

Horário: das 10h às 15h

Endereço: Avenida Almirante Sílvio de Noronha 365 – Centro