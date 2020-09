Caminhão desgovernado causa grave acidente e deixa um ferido no Centro de São João de Meriti

Um caminhão desgovernado causou um grave acidente no bairro Vila Rosali, em São João de Meriti, na tarde de ontem. De acordo com as informações de testemunhas, o veículo perdeu o freio quando descia o Morro do Carrapato batendo em três carros.

O acidente aconteceu na Rua Acácia Novaes Pinheiro com Avenida Nossa Senhora das Graças. O caminhão colidiu em dois carros antes de bater no terceiro e tombar. Com a força da batida um dos automóveis ficou completamente destruído.

Ao menos um homem ficou ferido no acidente. Ele foi socorrido ao Hospital de Saracuruna, em Duque de Caxias, por agentes do Corpo de Bombeiros. Ainda não há informação do estado atual de saúde da vítima e se houve mais feridos.