Caminhão com 700 quilos de peixe é apreendido em Resende

Foto: Divulgação/PRF

Um caminhão transportando 30 peixes da espécie pirarucu foi apreendido na madrugada de hoje na Via Dutra, em Engenheiro Passos, distrito de Resende, no Sul Fluminense. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os animais estavam vivos e divididos em quatro caixas, em um total aproximado de 700 kg de peixe. Agentes da PRF rondavam no km 330, a 3 km da divisa do estado de São Paulo.

Segundo a PRF, a apreensão aconteceu porque eles não possuíam a Guia de Transporte de Animais (GTA), nem qualquer documentação fiscal para provar a legalidade da compra ou do transporte.

LEIA ESSA MATÉRIA COMPLETA NA EDIÇÃO DE QUINTA-FEIRA (21) OU NA VERSÃO ONLINE EXCLUSIVA PARA ASSINANTES.