Caminhão carregado com adubo capota na Avenida Brasil e motorista morre

Um caminhão carregado de adubo capotou na Avenida Brasil na manhã de hoje (14), na pista sentido Centro, altura de Bonsucesso, na Zona Norte do Rio. O motorista do veículo, Divacir dos Santos, de 59 anos, morreu no local.

A Polícia Militar informou que uma equipe do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) foi acionada para a ocorrência. O capotamento causou um enorme congestionamento na pista sentido Centro da Avenida Brasil.

Segundo o Centro de Operações Rio (COR), um trecho da pista central da via foi interditado, sendo feito um desvio pela lateral. Reflexos são vistos também na Linha Vermelha, na pista entre os bairros do Fundão e o Caju.