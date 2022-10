Caminhada Mulheres com Lula lota ruas de Belford Roxo pela democracia 

O prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho e a deputada federal Daniela do Waguinho participaram nesta quinta-feira (27/10) à noite da Caminhada Mulheres com Lula, que começou na Praça Getúlio Vargas, Centro. O evento contou com a participação do presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), André Ceciliano.

Com a maioria das pessoas vestidas de branco e levando faixas e cartazes com pedidos de dignidade, esperança, entre outros, a caminhada percorreu diversas ruas até o bairro Areia Branca. Com o mote de “Mulheres presente…Lula presidente”, a caminhada lotou as ruas. Ao longo do trajeto, mulheres ganharam rosas.

Restaurar a democracia

O prefeito enfatizou que eleger Lula é restaurar a democracia e trazer de volta a esperança do povo. “Foi o presidente Lula que implantou o Minha Casa, Minha Vida; universidades federais e escolas técnicas. Belford Roxo está com Lula e vamos ganhar as eleições”, resumiu Waguinho.

Chega de discurso de ódio

A deputada federal Daniela do Waguinho destacou que as mulheres estão sendo desrespeitadas. “Lutamos para que as mulheres ocupem mais espaços. O presidente Lula criou políticas públicas para as mulheres. Educação para o presidente Lula não é gasto. É investimento. As mulheres são 52% da população e precisamos nos posicionar e sermos respeitadas. As mulheres vão decidir a eleição para o Lula. Chega de discurso de ódio”, concluiu, ao lado da deputada federal Benedita da Silva.

André Ceciliano agradeceu o apoio que Belford Roxo está dando à campanha de Lula. “Waguinho, Daniela e o povo abraçaram Lula e vamos vencer, pois o bem sempre se sobressai sobre o mal. Precisamos salvar a democracia”, avaliou Ceciliano.