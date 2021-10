Câmeras segurança flagram lutador sendo morto dentro de agência bancária na Baixada Fluminense

Imagens de câmeras de segurança flagraram a morte do lutador Robson da Silva Santos após ser atacado por assaltante dentro de uma agência bancária em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. O crime aconteceu na tarde da última quinta-feira, na Avenida Joaquim da Costa Lima. O local passou por uma perícia.

As imagens mostram Robson indo em direção aos caixas eletrônicos e o criminoso indo atrás. O bandido o aborda e os dois entram em confronto. O criminoso atira em Robson, que fica no chão enquanto o assassino foge.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), que trabalha com a hipótese de latrocínio (roubo seguido de morte).

Instituição lamenta em nota

O banco Itaú Unibanco lamentou o ocorrido e disse que está colaborando com as investigações e prestará todo o apoio à família da vítima.

O banco também informou que os clientes que necessitarem de atendimento presencial serão direcionados para a unidade localizada na Praça Getúlio Vargas.

Faixa preta e segurança

Robson era faixa preta de jiu-jitsu e trabalhava como segurança. O corpo dele foi levado para o Instituto Médico-legal de Nova Iguaçu. O enterro está marcado para às 8h de hoje, no Cemitério de Belford Roxo. A família do lutador está abalada com a tragédia e não conversou com a imprensa.

Amigos postaram homenagens para Robson nas redes sociais.

“Meu amigo, faço essa despedida com lágrimas nos olhos. Vou lembrar de você como o campeão que sempre foi. A violência e a covardia tiraram a vida de mais um bom cidadão”, afirmava uma das postagens.