Câmera flagra invasão de quadrilha a centro de distribuição das Lojas Americanas na Baixada Fluminense

A ação de mais de 20 homens fortemente armados que invadiram o galpão na madrugada de ontem do centro de distribuição das Lojas Americanas, em Nova Iguaçu, foi registrada pelas de câmeras de segurança. Mas a Polícia Militar agiu rápida e conseguiu evitar que a quadrilha roubasse a carga de eletros e eletrônicos.

Os bandidos entraram escondidos na caçamba de um caminhão roubado, auxiliados por um comparsa, que trabalhava na guarita do centro e liberou o acesso. Os bandidos fingiam fazer uma entrega e assim que estacionaram, desceram do baú e renderam os funcionários. Um dos vigilantes conseguiu acionar o botão de pânico, que toca um alarme no batalhão da Polícia Militar de Mesquita (20º BPM).

Em pouco tempo, a PM cercou o local e houve uma intensa troca de tiros. Um dos bandidos acabou preso e outro apreendido. Durante o confronto, cinco criminosos atravessaram para o outro lado da Rodovia Presidente Dutra e fugiram em um veículo não identificado. Até o fechamento desta edição não havia informações sobre a prisão do grupo que fugiu.

Reportagem: Antonio Carlos