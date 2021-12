Câmera flagra execução de PM reformado na Baixada Fluminense

Crime aconteceu na porta de um supermercado em Nilópolis

Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que o policial reformado e ex-secretário de Ordem Pública de Belford Roxo Robinilson Fernandes, de 50 anos, foi assassinado na porta de um supermercado em Nilópolis, na Baixada Fluminense. O crime foi na manhã do último domingo (19).

A mulher que estava com ele também foi baleada e precisou ser socorrida por bombeiros para o Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI). Ela foi atingida na perna e atendida pela ortopedia da unidade de saúde. As imagens da câmera revelam que ao menos três bandidos participaram do crime.

Eram 10h19 quando Robinilson passou acompanhado de uma mulher pela porta do supermercado. Ele apoiava a mão direita sobre o ombro dela quando homens num Toyota Corolla prata saíram do carro já disparando contra o PM, que foi pego de surpresa. A ação durou menos de 15 segundos.

Em seguida, a dupla entrou novamente no veículo e uma terceira pessoa que dirigia o carro arrancou para fugir do local. O corpo de Robinilson ficou no chão, logo abaixo da câmera. A execução aconteceu na Estrada Antônio José Bittencourt, no Centro de Nilópolis.

Casacos e luvas

Os assassinos estavam com calças jeans e máscaras. Um deles usava um chapéu, e o outro estava encapuzado. Os dois usavam casacos e, aparentemente, luvas. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) está investigando o caso.