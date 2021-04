Câmara Municipal do Rio afasta Dr. Jairinho da Comissão de Justiça e Redação

A Câmara Municipal do Rio de Janeiro anunciou, nesta segunda-feira (19/04), por meio de publicação no Diário Oficial assinada pelo presidente da Casa, Carlo Caiado (DEM), o desligamento do vereador Jairo Souza Santos Junior, mais conhecido como Dr. Jairinho, da Comissão de Justiça e Redação do parlamento.

A referida comissão, vale ressaltar, é considerada uma das mais relevantes da Câmara dos Vereadores, uma vez que é a responsável por analisar cada projeto de lei apresentado pelos parlamentares no intuito de apurar, por exemplo, se a medida é constitucional ou não.

A decisão de Caiado de retirar Jairinho da Comissão de Justiça e Redação aconteceu posteriormente ao recebimento do documento que tornou oficial a expulsão do vereador do partido ao qual integrava, o Solidariedade.

Vale lembrar que Dr. Jairinho, que está preso por suposta participação direta na morte do menino Henry Borel, filho de sua atual esposa, também já havia sido expulso da Comissão de Ética da Câmara do Rio.