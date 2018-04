Câmara Municipal de Mesquita é atacada por pelo menos 30 tiros

Foto: Divulgação

A Câmara de Vereadores de Mesquita, na Baixada Fluminense, foi atacada por cerca de 30 tiros na noite de ontem. O local fica a menos de 400 metros da prefeitura do município, ao menos seis tiros atingiram a porta principal do prédio. O crime aconteceu por volta das 23h quando só havia o porteiro no local. Ninguém ficou ferido.

