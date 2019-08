Câmara Municipal de Belford Roxo tem novo presidente

Em agravo de instrumento impetrado contra decisão do juízo local que impediria a nova eleição marcada para esta sexta-feira para definir a composição da mesa diretora da Câmara de Vereadores de Belford Roxo, que foi destituída pela maioria dos membros

da Casa na noite da última quarta-feira (28), o desembargador João Ziraldo Maia, do Plantão Judiciário do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, manteve a realização da eleição, e o vereador Nelci Cesário Praça (foto), é o novo presidente.

A nova eleição foi marcada porque, pela maioria de seus membros, o plenário decidiu pela anulação da eleição para biênio 2019-2020, na qual Márcio Pagniez, o Marcinho Bombeiro, foi releito. A anulação atendeu requerimento protocolado no dia 19 deste mês, no qual sustenta-se que a eleição para escolha dos membros da mesa diretora ocorrida no dia 27 de março do ano passado, feriu a Lei Orgânica do Município e o Regimento Interno da Câmara.