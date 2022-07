Câmara de Queimados ‘passa pano’ em abertura de CPI da Merenda para alunos da rede

Em Queimados, na Baixada Fluminense, a linha que liga os vereadores ao prefeito Glauco Kaizer (SDD) é mais tênue do que parece após a polêmica das bananas verdes distribuídas aos alunos da rede municipal de ensino. Ao contrário do que se esperava para o episódio, a abertura de uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) para investigar a falta de merenda nas escolas foi varrida para debaixo do tapete, ao tempo que Executivo e Legislativo selaram a paz.

Em março desse ano, a pressão feita pelos vereadores, nas redes sociais, para cobrar ao prefeito uma resposta sobre os problemas pontuados na rede pública do município foi vista mais como tentativa de colocar Glauco Kaizer contra a parede para conseguir os acordos selados (a conhecida negociata política) no início do governo.

Para colocar ‘panos quentes’ no conflito, o vereador Elerson Leandro (PSD), líder do governo, teria sido convocado pelo prefeito para cumprir a missão: articular um aceno de paz. A tentativa deu certo e os vereadores, agora, estão alinhados com Kaizer.

Tratamento especial

A harmoniosa relação entre Executivo e Legislativo tem definição: ‘tratamento especial’ na distribuição de cargos para parentes e aliados dos vereadores, acentuadamente na Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos.

Como explicar a omissão dos parlamentares em fatos graves como a falta de merenda escolar e gastos de R$ 7 milhões na compra de tablets para os alunos do 6º ao 9º ano da rede de ensino? Negociata política ou não, a verdade dos fatos é que, agora, os vereadores fazem questão de postar fotos nas redes sociais em eventos da prefeitura onde estão ao lado do ‘chefe’.